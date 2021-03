Marcelo Chamusca e Marcelo Cabo: desafios à frente de Botafogo e Vasco Arte Jornal O Dia

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 08:00

Vasco e Botafogo já proporcionaram memoráveis encontros que monopolizavam as torcidas. Duramente atingidos pelo golpe do rebaixamento em meio de séria crise, fruto da pandemia que nos aflige, tiveram que reduzir elencos para sobreviver. O que veremos serão equipes povoadas por jovens em busca de oportunidades, mesclando a vontade com a experiência de alguns mais rodados. O Botafogo tem a vantagem por ter mais tempo de rodagem desse time, reconheceu logo a queda para a Segundona e começou a trabalhar mais cedo essa equipe. Agora, está sob o comando de Chamusca. O Vasco acreditou até a penúltima rodada que se salvaria e, com o desastre, teve que remontar o grupo dentro da realidade financeira. Marcelo Cabo ainda está em ajustes técnicos e, principalmente, físicos. As torcidas desses dois gigantes terão que se acostumar com a nova realidade e apoiar o trabalho de reconstrução.

AGORA É COM ELES

Publicidade

A garotada deu o recado, somou nove em 12 pontos possíveis e passa o plantão para a cavalaria que chegará com a missão de levar o Flamengo às finais do Cariocão. O técnico Rogério Ceni sabe que poderá confiar na molecada para um necessário revezamento e encarar a maratona de jogos. Matheuzinho foi um dos que souberam aproveitar bem a chance e vai brigar com Isla pela posição. O segredo será saber administrar o grupo, domando as vaidades.

PEDALADAS

Publicidade

O Atlético-MG é outro nas mãos do técnico Cuca. A equipe está leve, rápida, equilibrada e eficiente.

Livre das trapalhadas do VAR, a arbitragem segue fluindo no Cariocão. Um erro ou outro acontece, mas a bola rola sem estresse.

Publicidade

A rejeição interna no clube trava a contratação de Rafinha pelo Flamengo.

O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, não mudará de nome.

Publicidade

BOLA DENTRO

O técnico Roger Machado ganhou em tempo recorde a confiança dos jogadores do Fluminense, fator essencial para um trabalho produtivo. Pinta de que vai dar caldo.

Publicidade

BOLA FORA

Clubes europeus decidem não ceder jogadores para seleções sul-americanas, Austrália e Catar desistem e, mesmo assim, a Conmebol mantém a Copa América para junho.