Por O Dia

Publicado 06/04/2021 16:34

Participei de um bolão com companheiros da Tupi sobre quantos dos quatro grandes do Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, estariam nas semifinais. Opinei por dois e não me espantarei se só Flamengo de Rogério Ceni (foto) se classificar. Fluminense pode ser outro, mas está ameaçado. Botafogo e Vasco, que sofreram duro golpe da queda para Segunda Divisão, se agarram a chances matemáticas. O raciocínio é simples: enquanto os grandes ralavam no Brasileirão, outros não tiveram o mesmo desgaste, trabalharam suas equipes com calma e tempo de sobra. Volta Redonda, Madureira e Portuguesa se destacaram; Nova Iguaçu, Resende e Boavista um degrau a baixo; Bangu e Macaé decepcionando e lutando contra o rebaixamento. A nova fórmula da disputa, com os doze jogando entre si para classificar quatro para as semifinais, está aprovada. Não fosse esse abre e fecha que forçou mudanças de datas, locais e horários dos jogos, o resultado seria melhor.

DUREZA

O jogo entre Flamengo e Madureira, hoje à noite, em Volta Redonda, é a atração desta segunda-feira pelo Campeonato Carioca. O técnico Alfredo Sampaio sabe da força do adversário e preparou o Madureira para resistir à pressão da cavalaria rubro-negra, e conseguir pelo menos um empate, ponto que manteria a invencibilidade e encaminharia a classificação do Tricolor Suburbano. Líder e agora com os titulares, o Flamengo sobra na turma, é favoritíssimo ao título estadual, mas também não deve pegar moleza.

PEDALADAS

O técnico português Abel Ferreira declarou que está montando no Palmeiras um futebol romântico/pragmático. Não é um fofo?

Federações deveriam exigir qualidade nos gramados sob pena de interdição.

Árbitros se sentem seguros e confortáveis sem aqueles chatos do VAR palpitando em seus ouvidos.

O atacante Fred, do Fluminense, está condenado a pagar R$ 20 milhões ao Atlético-MG.

BOLA DENTRO

Para quem conhece a estrutura do Volta Redonda, não é surpresa a boa participação do time no Campeonato Carioca com expectativas de voos mais altos.

BOLA FORA

Federação Paulista anuncia jogos com intervalos de 48 horas. Segundo ela, com acordo dos jogadores, ferindo a Lei das 66 horas e colocando a saúde em segundo plano.