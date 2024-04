Saiba qual site de roleta online oferece os melhores bônus para você se divertir. Saiba quais os tipos de roleta existentes e como cada um funciona atualmente. - Divulgação

Saiba qual site de roleta online oferece os melhores bônus para você se divertir. Saiba quais os tipos de roleta existentes e como cada um funciona atualmente.

Publicado 20/04/2024 08:00

Roleta Online: Garanta a Melhor Oferta de Bônus Agora

As plataformas de cassino são um sucesso, já que são uma fonte garantida de diversão e ainda oferecem aos usuários uma boa chance de vencer e ganhar dinheiro de verdade apenas jogando. Entre os jogos mais populares nessas plataformas estão os jogos de roleta online!

Confira a seguir onde você pode jogar roleta online e aproveitar os bônus mais vantajosos, bem como as melhores estratégias de apostas para aumentar suas chances de ganhar.

Onde jogar roleta online?

O melhor lugar para jogar roleta online no Brasil, atualmente, é a Betfair. São muitos tipos de jogos de roleta disponíveis e há, ainda, a possibilidade de participar da roleta ao vivo com apresentadores super carismáticos. É uma experiência eletrizante que todo jogador deve ter ao menos uma vez na vida!

Um dos principais diferenciais da Betfair são os bônus e promoções que a plataforma de apostas oferece aos jogadores, incluindo o melhor bônus de boas-vindas. As ofertas mudam de tempos em tempos, por isso, vale a pena visitar sempre para aproveitar.

Um dos bônus que mais fazem sucesso na Betfair é o bônus de 300% até R$1200 , disponível para novos clientes. Para utilizá-lo, basta criar uma conta com o código promocional CASCGM e aceitar a oferta na página de promoções. Em seguida, deve-se fazer o primeiro depósito de no mínimo R$15 para receber um bônus de 300% até R$1.200 sobre o valor depositado. O valor do bônus deve ser apostado 35 vezes antes de ser convertido em dinheiro e recebido. Acesse o site para conferir termos e condições.

Na Betfair, você encontra os jogos mais emocionantes para se divertir e ainda ter a oportunidade de ganhar dinheiro se a sorte sorrir para você. Um dos jogos que mais fazem sucesso é o Aviator, o famoso “jogo do aviãozinho”, que virou uma febre! Nele, você é o piloto e tem total controle sobre tudo, o que deixa a experiência ainda mais imersiva.

A Betfair, inclusive, oferece outro bônus imperdível para o Aviator: é possível apostar R$50 no jogo e receber R$10. Para isso, basta usar o código promocional CASAVT.

Outro jogo popular que você encontra na Betfair é o Spaceman, também conhecido como “jogo do astronauta”. Seu principal personagem é um simpático astronauta que desbrava as fronteiras do espaço e realiza missões. É um jogo de slots com multiplicadores que aumenta o potencial de ganho.

Como os jogos de roleta funcionam?

Os jogos de roleta podem ser jogados tanto em cassinos físicos quanto em cassinos online, e são muito populares entre os jogadores. Não é para menos: em geral, têm regras simples de se assimilar e são bem divertidos.

No caso de um cassino físico, a roleta tem fichas específicas e os participantes do jogo devem trocar o dinheiro apostado por fichas com um crupiê, o responsável pela mesa. Podem jogar oito pessoas a cada rodada, e cada jogador recebe fichas de cores diferentes. Após o lançamento da bola, não se pode mais fazer apostas.

Os cassinos online funcionam de modo similar. O crupiê é substituído por um algoritmo que organiza as jogadas e mais jogadores podem apostar a cada rodada. Um dos fatores que mais atraem os jogadores para a roleta online é a possibilidade de jogar ao vivo com pessoas ao redor de todo o globo! Assim, a experiência na casa de aposta fica mais imersiva e empolgante.

A diferença entre a roleta europeia e a roleta americana

Caso você não saiba, roleta não é tudo igual. Existem diversos tipos de roletas usadas nos jogos de cassino, e cada uma delas tem regras e dinâmicas próprias. É importante nos atentarmos para a diferença entre os diversos tipos de roletas, como a europeia, a americana e a francesa.

A roleta europeia costuma ser a preferida dos jogadores e tem uma numeração que vai do 1 ao 36, com somente um zero. Já a roleta americana tem dois zeros.

A quantidade de zeros vai ser uma vantagem ou desvantagem conforme as regras e roleta utilizadas na partida. Na maior parte dos casos, quando a bola para no zero o jogador perde. Porém, há versões alternativas em que apostas no zero ganham.

Quantos números tem uma roleta?

Uma roleta de cassino típica tem 38 números, que vão de 1 a 36, alternando entre vermelho e preto, e incluem também o número 0 (e o 00, no caso da roleta americana), que geralmente é verde.

Melhores estratégias de roleta

Todo jogo de cassino envolve sorte, em maior ou menor medida. Essa imprevisibilidade dá aos jogos o fator surpresa que tanto atrai os jogadores. Mas é claro que se pode dar uma mãozinha para a sorte e adotar estratégias vencedoras para potencializar as chances de vencer na roleta. Confira as estratégias mais comuns em cassinos:

Martingale

A estratégia de Martingale é fácil de entender, o que a torna uma das estratégias de aposta mais populares. Para usá-la, o jogador deve sempre duplicar o valor da aposta anterior até finalmente ganhar. É um estratagema muito útil em apostas binárias, do tipo “um para um”, como vermelho ou preto, par ou ímpar e por aí vai. Nesse tipo de aposta, a probabilidade de acertar é de 50% a cada jogada.

A ideia é que a progressão geométrica dos valores apostados faça com que, quando finalmente o jogador vencer, a quantia apostada compense as perdas anteriores. Quando bem usada, ela ajuda os jogadores a recuperar o dinheiro investido e evitar grandes prejuízos financeiros.

Fibonacci

Essa estratégia consiste em usar a famosa sequência de Fibonacci, que começa com 1 e vai progredindo de modo que o número seguinte seja a soma dos dois anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim sucessivamente.

O objetivo dessa estratégia é progredir as apostas aumentando o valor investido conforme a sequência de Fibonacci até vencer. Depois da vitória, pode-se voltar ao início e recomeçar.

D’Alembert

Finalmente, temos a estratégia de D’Alembert, que consiste numa progressão simples. Nela, a cada aposta perdida, o jogador deve somar 1 na jogada subsequente, e a cada aposta ganha deve diminuir 1 e repetir a aposta.

Como vimos ao longo deste artigo, os jogos de roleta online se tornaram uma mania no Brasil por unirem entretenimento e a chance de ganhar dinheiro jogando. Se você se empolgou com a ideia e quer tentar a sorte, visite a plataforma da Betfair, garanta o seu bônus e comece a jogar!