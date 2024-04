Descubra tudo sobre o Aviator, o famoso jogo do aviãozinho, que é um sucesso e muito fácil de jogar. - Divulgação

Publicado 20/04/2024 12:24

Quer jogar Aviator, mas não sabe como e nem por onde começar? O famoso jogo do aviãozinho já é um sucesso e está presente nos maiores cassinos não só do Brasil, como do mundo todo.

De fácil jogabilidade, variedade de apostas, limites flexíveis e muita emoção, o jogo atrai têm atraído a atenção de muitas pessoas, desde iniciantes até experts de cassino. Então, que tal aprender a jogar e começar a se divertir com o Aviator Jogo?!

Funcionalidades do jogo

O Aviator é um jogo inovador em diversos aspectos. Além disso, oferece diversas funcionalidades interessantes para os jogadores. Algumas delas são:

auto play: recurso que permite que usuários joguem sessões automáticas no jogo;

auto cash-out: onde é possível definir um patamar de multiplicador para cash-out automático no jogo e, uma vez que esse multiplicador for atingido, o prêmio será garantido;

estatísticas: um painel no lado esquerdo da tela que permite que os jogadores confiram as apostas que outras pessoas estão fazendo, assim como os multiplicadores atingidos e os prêmios ganhos.

Qual é a melhor plataforma para jogar Aviator?

O Aviator está disponível em vários cassinos online. Por conta do seu grande sucesso, cada vez mais plataformas têm oferecido esse jogo — inclusive com ofertas para os interessados.

Entre os cassinos que oferecem Aviator, a Betfair é uma das que mais se destacam. A plataforma, que também oferece jogos como Spaceman e vários outros de roleta e cassino, tem uma ótima oportunidade para novos jogadores: um bônus de 300% até R$1.200.

Como funciona o Aviator?

O conceito do Aviator é bastante simples. Nesse jogo, o jogador precisa adivinhar quanto tempo o avião permanecerá no ar antes de voar para longe. Quanto mais alto voar, maior o multiplicador da aposta inicial será.

Antes do jogo começar, você deverá fazer a sua aposta. Quanto mais tempo o avião for exibido na grade, maior será a altura alcançada por ele — ou seja, maior será o seu prêmio.

Por esse motivo, vale a pena tentar manter o avião no ar o máximo de tempo possível. Mas aqui tem um porém: você deverá resgatar a aposta antes que ele vá embora para não perder tudo.

Confira um passo-a-passo do funcionamento do jogo para você entender melhor a dinâmica:

1.Antes de iniciar o jogo, você pode fazer até duas apostas;

2.O jogo iniciará com multiplicador 1x;

3.À medida em que o jogo se desenvolve, o avião voa mais alto — assim como o multiplicador também aumenta;

4.A qualquer momento você poderá fazer o cash out da aposta — ou seja, resgatar seus ganhos.

Aqui, podem acontecer dois desfechos diferentes. O primeiro é você acertar o momento do cash out e conseguir com que o saldo do prêmio seja creditado na sua conta. O segundo é que se o avião for embora antes de você ter feito o cash out, o valor total da sua aposta será perdido.

Em relação a valores, o mínimo que você pode apostar é R$ 1 por rodada. O máximo é R$ 1000,00 (valores do momento dessa publicação). O multiplicador pode chegar a 10x, 20x, 30x ou até mais. Isso significa que o prêmio pode aumentar bastante, mas o risco de perder tudo também aumenta.

Como funciona o multiplicador de apostas?

O multiplicador de apostas é um dos recursos mais importantes dentro do jogo. Isso porque é ele quem multiplicará o valor inicial da aposta e tornar o jogo tão lucrativo.

Enquanto o avião estiver no ar, o multiplicador continua a subir. Ele funciona de uma maneira bastante parecida com as odds das apostas — que também aumentam o valor inicial.

O multiplicador começa em 1x e pode chegar a valores altos — até mais de 500x em alguns casos. Essas quantias, porém, são bastante raras e acontecem esporadicamente durante as partidas.

Vamos a um exemplo para simplificar o funcionamento do multiplicador. Se você fizer uma aposta de R$ 10 e fizer uma saída em um multiplicador alto, como o de 20x, poderá ganhar R$ 200 se fizer o cash out no momento certo.

Quando é a melhor época para jogar Aviator?

Não existe uma melhor época ou um melhor horário para jogar Aviator. Como esse é um jogo que utiliza um gerador de números aleatórios, os seus multiplicadores não seguem uma regra lógica. Isso significa que é impossível defini-los.

Sendo assim, o dia da semana ou o horário que você joga Aviator não influencia nas suas chances de ganho. Tudo dependerá da sua estratégia de jogo e, é claro, da sua sorte.

Perguntas frequentes - Aviator

O que é Aviator?

O Aviator é um jogo online de cassino no qual os jogadores apostam em um avião e aumentam as suas chances com o multiplicador. O objetivo do jogo Aviator é retirar os ganhos antes que o avião decole e o multiplicador seja zerado.

Qual a melhor estratégia para utilizar no Aviator?

Existem muitas estratégias diferentes que podem ser utilizadas no Aviator. Alguns jogadores, por exemplo, preferem correr mais riscos e esperar por grandes aumentos em suas apostas. Já outros preferem jogar de um jeito mais “conservador” ao fazer as apostas com mais antecedência.

Quais são as chances de ganhar no Aviator?

As chances de ganhar no Aviator variam e podem depender de alguns fatores, como a estratégia do jogador e o momento em que ele decide fazer a aposta. Esse é um jogo baseado na sorte, então, não existe uma maneira garantida de ganhar.

Como funciona o cash-out do Aviator?

O cash-out do Aviator é a função mais importante do jogo. Você precisa ativá-lo antes do avião pousar ou perderá a sua aposta. É preciso, no entanto, ter muita calma e estratégia para conseguir aproveitar os momentos de subida do avião.

Posso jogar Aviator de graça?

Alguns cassinos oferecem uma versão de demonstração — ou demo — do jogo em que você pode jogar sem dinheiro real. Essa opção permite que você aprenda as regras e funcionalidades do Aviator antes de fazer uma aposta real.

Onde jogar Aviator?

É possível jogar Aviator em várias plataformas diferentes, como na Betfair, onde você consegue aproveitar bônus de boas-vindas e diversas outras vantagens.