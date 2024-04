Descubra como funciona a Betfair, um dos mais tradicionais sites de apostas do mundo, e saiba como garantir um bônus de até R$ 300 em seu primeiro acesso - Divulgação

Publicado 20/04/2024 13:11

Com a popularização das apostas esportivas no Brasil, o que não falta agora são opções de sites para os jogadores. Entre as várias plataformas disponíveis, um site destaca-se pela sua longevidade, segurança e pelos diversos benefícios que oferece aos clientes. Vamos, neste texto, fazer uma análise da Betfair!

O universo das apostas online ainda é relativamente novo para os brasileiros e a dificuldade não fica apenas em qual site escolher. Diferentemente das antigas loterias esportivas, em que o palpite era apenas no resultado final da partida, nos sites as possibilidades se expandem exponencialmente.

Aí surgem dúvidas comuns: O que são odds e handicap? O que significa mais de 2,5 gols? Como consigo bônus?

Além de explicar como a Betfair funciona e porque ela é confiável, contaremos também quais promoções estão disponíveis para o público brasileiro, quais os métodos de pagamento e no que é possível apostar nesta plataforma. Confira!

Conheça os recursos da Betfair

Betfair Exchange Funciona como uma “bolsa de apostas”, em que os jogadores disputam entre si, elevando ou diminuindo o valor das “ações” de cada evento Bônus de boas vindas O site disponibiliza bônus para novos jogadores, com valores que podem chegar a até R$ 300 Pix A Betfair aceita o pix como forma de pagamento, além de outras sete possibilidades Sem saque mínimo Você pode resgatar ganhos de qualquer valor direto para a conta bancária Aplicativo Para não ter que depender do computador ou do navegador do celular para fazer suas apostas de forma otimizada Jogo seguro e responsável O site possui ferramentas para assegurar que o jogador não está se excedendo e respeita a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Além das apostas A plataforma também oferece cassinos ao vivo, e jogos como poker e bingo Betfair TV Dentro do site é possível acompanhar ao vivo diversas modalidades, como tênis, futebol e até a NBA Promoções

Exemplo Divulgação No momento, a principal promoção da Betfair é o bônus de até R$ 300 para novos clientes , já em seu primeiro depósito. Para participar, é preciso adicionar o código promocional disponível no link.

O bônus é sempre de 100% em relação ao seu depósito inicial. Ou seja, se você adicionou R$ 20 à conta, você terá um saldo total de R$ 40 para apostar.

Mas não são apenas novos clientes que têm direito a promoções. Recorrentemente surgem novas ofertas na plataforma ou você é comunicado por e-mail de algum bônus que está disponível.

Além disso, existem as super cotações, em que é possível aumentar o valor das odds diretamente no seu cupom de aposta.

A Betfair é confiável?

Na análise da Betfair não se pode deixar de destacar o quanto a plataforma é segura. Com mais de 20 anos de operação na Inglaterra, este é um dos sites de apostas mais confiáveis do mundo.

No rodapé da página da Betfair, o usuário tem acesso à lista de licenças que autorizam o trabalho do site, como por exemplo a Malta Gaming Authority, uma das referências globais neste tipo de regulamentação.

Exemplo Divulgação Neste rodapé também há o link para o Player Protection, uma lista de ferramentas disponíveis dentro da própria Betfair que ajudam a jogar de maneira responsável, podendo definir limites de apostas, perdas e de tempo de jogo.

Como se registrar na Betfair

Para apostar na Betfair é simples, basta acessar diretamente ao site da plataforma ou clicar em links promocionais, como as páginas de divulgação dos bônus.

Exemplo Divulgação Na página de inscrição, o site pede seus dados pessoais, a resposta de uma pergunta de segurança (que será utilizada caso você esqueça sua senha) e o limite de depósito, para garantir um jogo mais seguro.

Como apostar na Betfair

Na plataforma, existem centenas de opções de jogos, que vão desde as apostas esportivas, a Betfair Exchange, os cassinos, o poker e o bingo online.

Pensando nas apostas esportivas, é preciso primeiro escolher em qual jogo você quer apostar. Claro, é possível realizar uma aposta em jogos diferentes, mas vamos pensar primeiro em uma única partida para simplificar.

Na barra lateral esquerda do site da Betfair, é possível ver as dezenas de opções de eventos em que é possível palpitar.

Pode ser em corridas de cavalos, em tênis, nos jogos da NBA e em campeonatos de esports. Já é possível, por exemplo, apostar em qual país terá mais medalhas nos Jogos Olímpicos, que acontecem em julho, ou em quem vencerá a eleição presidencial norte-americana, que será votada somente em novembro.

Mercados que Betfair oferece

Exemplo Divulgação Ao clicar no jogo, surgirão dezenas de opções em que é possível apostar, os chamados “mercados”, cada um com suas respectivas odds que são atualizadas em tempo real, conforme o andamento dos eventos.

Como dito no começo do texto, as apostas não se resumem apenas ao resultado final do jogo. É possível apostar na quantidade de gols, de cartões amarelos ou escanteios, em quem marcará o próximo gol e etc.

Alguns dos mercados mais populares dos jogos de futebol são:

Empate anula aposta: você recebe de volta o valor apostado caso a partida termina empatada;

Mais ou menos gols: você aposta em quantos gols (de ambos os times) sairá na partida. Geralmente essas apostas aparecem como “mais de 2,5 gols”, o que significa que para vencer é preciso que saia qualquer placar com mais ou menos três gols, a depender da sua escolha;

Chance dupla: talvez um dos mercados mais seguros de apostar, você pode escolher por um resultado final que seja vitória de um time e empate, ou a vitória de qualquer um dos dois times.

Você pode até mesmo combinar opções para garantir ganhos maiores. Por exemplo, o time mandante vencerá, o atacante marcará um gol e a partida terminará com mais de cinco escanteios.

Todos os palpites podem ser feitos não somente antes de a bola rolar, mas também durante o jogo, quando disponíveis.

Métodos de pagamento na Betfair

Exemplo Divulgação Como dito anteriormente, a Betfair permite oito formas diferentes de pagamento para os usuários brasileiros. Ao clicar em “depósito” aparecerá a lista de opções, que vão desde o Pix, com valor mínimo de R$ 15, ao boleto bancário.

Já o saque, que pode ser realizado com qualquer valor, é feito via transferência bancária, que estará disponível em sua conta em questão de horas.

Atendimento ao Cliente na Betfair

Também no rodapé da página da Betfair está o link para “ajuda/fale conosco”, lá estão as perguntas mais frequentes dos usuários e o atendimento ao cliente, que é um chat em que você conversa com funcionários (sem bots) e funciona todos os dias, das 10h às 22h.

Perguntas frequentes

No mesmo link para “ajuda/fale conosco” há a seção de “perguntas populares”, onde estão respondidas as principais dúvidas dos clientes. Vários questionamentos podem ser respondidos pela busca desta página, antes de haver a necessidade de entrar em contato com o chat.

Tanto o chat quanto as perguntas populares reforçam a transparência nesta análise da Betfair, mostrando o quanto esta é uma plataforma confiável para se entreter com apostas esportivas.