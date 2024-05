As melhores casas de apostas do Brasil têm uma série de características que as tornam diferentes das demais. Saiba quais são e aumente a sua diversão. - Divulgação

As melhores casas de apostas do Brasil têm uma série de características que as tornam diferentes das demais. Saiba quais são e aumente a sua diversão.Divulgação

Melhores Casas de Apostas do Brasil

Apostar é uma diversão bastante única, que envolve uma pitada de estratégia, adrenalina e sorte. E para deixar essa experiência ainda mais divertida, ter cuidado na hora de escolher a plataforma é fundamental. Há uma série de características que as melhores casas de apostas do Brasil possuem e que vale a pena ter em mente.

Caso se pergunte o que muda de uma casa de aposta para outra, saiba que a resposta é “muito”. Desde casas que não entregam os ganhos até plataformas em que os jogos não funcionam consistentemente, há marcas que oferecem uma péssima experiência. Apesar disso, existem muitas alternativas confiáveis para o seu entretenimento.

Confira nossas dicas para escolher uma entre as melhores casas de apostas e se divertir com tranquilidade.

Quais são os melhores sites de apostas do Brasil?

Quando falamos das melhores, é natural que grandes nomes como Betfair surjam. É dessa casa que falaremos primeiro.

A empresa existe desde os anos 2000 e foi fundada no Reino Unido. Sua plataforma é bastante completa e além de incluir oportunidades de aposta esportiva, também conta com apostas em eventos e reality shows, além de jogos de cassino.

Inclusive, a lista de jogos de cassino disponíveis é extensa e conta com: Aviator, JetX e Spaceman, além dos clássicos jogos de roleta e cartas.

Cada uma das modalidades de apostas na Betfair, independentemente do esporte, conta com diversos mercados. Dessa forma, você pode se desafiar ao apostar em uma série de variáveis.

No futebol, por exemplo, além de apostar em quem será o time vitorioso, você pode tentar adivinhar quantos gols e escanteios acontecerão. Dependendo da partida, também é possível apostar no número de faltas cometidas por jogador e chutes no alvo por jogador ou por time.

Ao navegar no site, é possível perceber que há preocupação da Betfair com o bem-estar dos jogadores. Existem diversos recursos para garantir uma diversão segura e responsável, como calculadora de orçamento, dicas e o serviço de bloqueio de conta.

Por fim, é importante notar que a Betfair é uma casa de apostas licenciada em uma série de países, incluindo o Reino Unido e Malta. Isso evidencia ainda mais a confiabilidade desse site de apostas, valendo a pena arriscar alguns palpites, caso seja do seu interesse.

Betfair Bônus: oportunidade para conhecer a casa

Se você ainda está em dúvida se a Betfair é a melhor opção para se divertir online, saiba que atualmente há bônus que podem te ajudar a sentir um gostinho antes de investir grandes valores.

Um deles é o bônus para quem depositar até R$ 300,00 - até mesmo em depósitos com pix. A Betfair dobra o seu depósito, sendo assim, se você depositar R$ 300,00, você ganhará mais 300 reais de bônus para usar nas suas apostas.

As promoções são rotativas e podem ser encerradas a qualquer momento. Na homepage do site você descobre mais informações e pode acessar as páginas que mostram os termos e condições dessas vantagens.

Recursos da Betfair

Além do bônus e da possibilidade de apostar em praticamente qualquer esporte mundial, a Betfair também oferece muitos recursos que a diferenciam das demais alternativas do mercado. Confira a tabela abaixo:

Cotações seguras Odds (cotações) podem mudar ao longo do tempo conforme novidades acontecem no mundo dos esportes. Mas ao apostar na Betfair, você tem a certeza de que a partir do momento da sua aposta, esse valor não mudará para você. Apostas contra jogadores Para adicionar uma dose extra de competitividade à sua experiência, no Exchange de apostas da Betfair você pode apostar contra outros jogadores. Cotações avançadas Na Betfair, há mais fatores em jogo que determinam as odds. A lista inclui: condições do indivíduo ou equipe, tipo de esporte e apostas feitas pelos demais jogadores. Cotações diferenciadas Em comparação com outros sites, a Betfair, em muitos casos, oferece cotações melhores na sessão Intercâmbio.

Outros operadores

Apesar da Betfair ser uma das opções mais sólidas atualmente e ser a nossa principal recomendada, disponibilizamos abaixo outras opções que possam ser do seu interesse.

1.Betway: amplamente conhecida por cobrir uma enorme variedade de esportes. A lista inclui futebol, tênis, basquete e e-sports.

2.Betwinner: disponibiliza um aplicativo móvel para a realização de apostas esportivas de qualquer lugar, bastando ter acesso a um tablet ou smartphone.

3.Campeón Bet:possui sessão de esportes, mas o principal destaque dessa casa são os jogos de cassino e as experiências de jogo ao vivo. Opera sob a licença de Curaçao.

4.F12 Bet: além dos métodos tradicionais de pagamento, aceita Pix e criptomoedas. O depósito mínimo é de R$2,00.

5.Leo Vegas: baseada na Suécia, a casa possui um aplicativo móvel que já foi premiado internacionalmente.

6.Stake: uma casa com ampla gama de esportes e eventos esportivos para se apostar, incluindo UFC.

7.Parimatch: casa que tem forte envolvimento com o cenário esportivo mundial, tendo patrocinado a Copa do Mundo de 2022.

8.Spinbookie: conta com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

9.Suprabets: outra alternativa com facilidade de depósito, aceitando até mesmo boleto, além de Pix e outros métodos de pagamento mais tradicionais.

10.William Hill: é uma casa de apostas online conhecida em diversos países e pode ser acessada do Brasil. No entanto, não está disponível na língua portuguesa.

Note que a lista acima não tem como objetivo rankear as melhores opções, mas te mostrar outras dez alternativas disponíveis no mercado atualmente. Caso não saiba por onde começar, continue lendo para saber como escolher a melhor.

Como escolher um site de apostas?

Para realmente se divertir em uma casa de apostas, é necessário contar com um ambiente seguro. Além disso, é fundamental saber que você poderá sacar seus ganhos posteriormente. Afinal, apesar desse não ser o principal objetivo dessa forma de entretenimento, é sempre bom poder colher algum fruto caso você ganhe, não é mesmo?

Pensando nisso, seguem 15 dicas para você escolher o melhor site de apostas para você:

1. Ampla variedade de esportes

Pode ser que hoje você queira apostar somente no basquete, no futebol ou até mesmo em e-sports. No entanto, também pode ser que você mude de ideia e queira desbravar novas modalidades. Pensando nisso, para facilitar esses novos caminhos, é interessante escolher uma plataforma que conte com diversas modalidades além daquela que mais te interessa hoje.

2. Suporte eficiente ao consumidor

Ninguém gosta de passar por problemas ao utilizar uma plataforma, principalmente quando o assunto é entretenimento. No entanto, é preciso considerar que eles podem, sim, acontecer. Por isso, pesquise sobre as formas de suporte disponibilizados pela plataforma. Quanto mais opções e mais fáceis de encontrar elas forem, melhor.

3. Site fácil de mexer

Uma boa experiência de navegação é crucial para avaliar mercados, odds e concluir apostas, então não deixe esse ponto de fora da sua avaliação. Se sentir muita dificuldade para navegar em um site de apostas, teste outros para entender as suas preferências. A boa notícia é que a maior parte das casas de apostas online têm suas informações separadas de maneira similar, então após um tempo navegando, é possível pegar o jeito na maior parte delas.

4. Reviews de clientes

Confira as opiniões de outros jogadores — o Google pode ser um grande aliado nisso. Isso vai te ajudar a entender melhor sobre a casa de apostas que mais te chamou a atenção no momento. Uma dica para encontrar essas opiniões é digitar o nome da casa de apostas + a palavra review.

5. Vários métodos de pagamento

Em relação aos métodos de pagamento, é interessante dispor de várias opções para não enfrentar empecilhos caso não use cartões de crédito ou simplesmente tenha preferência por outro método. Por isso, recomendamos verificar as opções disponíveis antes de iniciar o cadastro.

6. Diversos mercados

Dispor de vários mercados é algo que torna o processo de apostar mais divertido. No futebol, por exemplo, além de apostar em quem será o time vencedor, também é interessante poder apostar em resultados mais específicos, como escanteios, jogadores com melhor performance e com mais faltas, assim por diante.

7. Licenças e números de licenças visíveis

Um site de apostas online comprometido em oferecer transparência para os apostadores sempre terá alguma licença e, principalmente, deixará o número dessa licença visível para todos. Normalmente, essa informação fica disponível no rodapé do site e você pode verificar a validade da licença no site do órgão que a emitiu.

8. Bons bônus e promoções

É muito interessante preferir iniciar a jornada em uma casa que ofereça bônus visto que isso permite que você jogue mais, gastando menos inicialmente. Assim, você testa todos os recursos que mais te interessam, abrindo mão de menos dinheiro. Como já comentamos, a Betfair é uma alternativa com bônus bastante interessante para quem deposita até mesmo com Pix ou adiciona valores para se divertir no cassino.

9. Oportunidade de jogar em cassinos também

Assim como é interessante escolher uma plataforma em que é possível apostar em diversos esportes e eventos, também vale a pena escolher uma alternativa com jogos de cassino. O interesse nesse estilo de jogo aumenta anualmente e também pode ser do seu interesse no futuro.

10. Sessão de saque (cash out) fácil de encontrar

Um bom site de apostas deve ter uma plataforma intuitiva, em que seja fácil encontrar a sessão de cash out (saque). Nessa sessão também deve conter todas as informações necessárias para que você seja bem-sucedido.

11. Ferramentas e recomendações para jogo responsável

Casas de apostas consolidadas costumam contar com ferramentas e dicas para viabilizar uma relação responsável com o jogo. Isso é muito importante caso no futuro você queira restringir seu orçamento ou tempo jogando. Além disso, dicas para manter uma relação saudável com o ato de apostar são muito importantes.

12. Disponibilidade de apostas ao vivo

Atualmente, apenas alguns sites de apostas disponibilizam apostas ao vivo. Ou seja: a possibilidade de apostar em eventos que estão acontecendo no momento. Ter essa opção é interessante para poder dar seu palpite enquanto os eventos acontecem, trazendo uma maior dose de diversão.

13. Presença de certificado SSL

Sites seguros possuem um certificado SSL, que serve para confirmar que um site é autêntico e possui uma conexão criptografada com o servidor. Isso porque a presença desse certificado, acima de tudo, contribui com a proteção dos seus dados de pagamento e informações pessoais. Para saber se um site tem essa proteção, basta conferir se a URL dele começa com https://

Apesar dessa ser uma seleção bastante completa de dicas, o cuidado ao escolher a melhor casa de apostas nunca é demais. Faça pesquisas e dê preferência por aquelas mais consolidadas no mercado, como a Betfair. Sua diversão será ainda maior em uma boa plataforma completa e amigável.

Como funcionam os sites de apostas?

Caso ainda tenha dúvidas, saiba que sites de apostas são plataformas online em que é possível usar dinheiro para dar palpites em eventos. Caso seu palpite esteja certo, você recebe um valor com base no dinheiro apostado.

Para apostar em qualquer uma das casas, primeiro é necessário criar uma conta e realizar seu primeiro depósito. Com dinheiro em conta, você pode navegar pelo site e escolher a sua diversão preferida.

Caso vá apostar em um jogo de futebol, por exemplo, será necessário:

1.Selecionar a partida do seu interesse;

2.Avaliar e escolher um dos mercados disponíveis para aquela partida.

3.Confirmar a aposta e torcer!

No caso da Betfair, é possível adicionar várias apostas ao seu boletim, possibilitando pagar todas de uma só vez.

Apenas é possível apostar em esportes?

Apesar de falarmos bastante de futebol por aqui, saiba que há muitas alternativas para apostadores, como basquete, vôlei e até mesmo e-sports. Adicionalmente, há opções que não são relacionadas ao setor esportivo.

Casas de apostas como a Betfair, também permitem apostar em eventos como Oscar e Big Brother Brasil (BBB). Neles, os mercados são personalizados de acordo com o formato de cada evento. Por exemplo, no Oscar, é possível apostar em quem deve ser o ganhador de cada categoria, como Melhor Atriz e Melhor Filme.

Mais do que nos esportes, esse tipo de evento é bastante sazonal e a janela de apostas para eles tende a durar apenas alguns poucos meses. Pensando nisso, recomendamos pesquisar as datas dos seus eventos favoritos com antecedência. Dessa forma, será possível planejar as melhores estratégias e garantir que o seu palpite será dado.

As casas de apostas no Brasil são legais?

Sim! Mesmo antes da regulamentação dos sites de apostas, não era ilegal apostar online no Brasil. Na realidade, era apenas ilegal ter uma casa de apostas baseada no país. Por isso, sempre foi comum encontrar sites baseados em outros países mas com acesso liberado para brasileiros.

Então, como é possível saber se um site de apostas é confiável ou não? Independentemente do país em que está baseado, um operador realmente legítimo precisa contar com pelo menos uma licença válida. As principais são emitidas por:

- UK Gambling Commission, no Reino Unido;

- Malta Gaming Authority, em Malta;

- Curaçao Gaming Authority, em Curaçau;

- Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, em Portugal;

- Dirección General de Ordenación del Juego, na Espanha.

- Diretoria de Jogos Offshore, em Antígua e Barbuda;

- Comissão de jogos de Kahnawake, no Canadá.

Conforme já comentamos por aqui, o número da licença costuma estar presente no final dos sites em uma região chamada rodapé (também chamado de footer). Com esse número, você pode acessar o site do órgão responsável pela emissão e buscar pela área de verificação.

Porém, se tiver dificuldades para encontrar os números de licença em um site de apostas, desconfie. Considere buscar outra alternativa com mais informações e transparência para você.

Qual é a diferença entre uma casa de apostas física e uma online?

No Brasil, casas de apostas físicas não são permitidas. Isso, no entanto, não quer dizer que os jogadores brasileiros estejam desamparados. Apesar de não possuírem um espaço físico, casas de apostas online têm como vantagens:

- Mais mercados e mais esportes em um só site, sem precisar se deslocar até uma casa.

- Diversos métodos de pagamento são aceitos.

- Entretenimento de qualquer lugar com internet.

- A sessão de cassinos tem mais jogos e pode se atualizar conforme novos são lançados.

- Bônus e promoções para jogadores novos.

- Atendimento e suporte diário (no caso de casas como Betfair).

- Recursos para gestão de conta, como histórico de apostas.

- Mais facilidade para se informar antes de jogar, visto que basta abrir o Google em outra aba para tirar as suas dúvidas.

No geral, para jogadores que preferem ter praticidade e oportunidades em suas mãos, as casas de apostas online tendem a ser a melhor opção.

Com essas dicas ficará ainda mais fácil encontrar uma das melhores casas de apostas no Brasil considerando o seu estilo de jogo. Apesar de serem muitas informações, são realmente úteis e poderão te prevenir de experiências negativas. Pesquise, informe-se e tenha um ótimo jogo!