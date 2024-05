A aposta em escanteios é um mercado menos conhecido mas que pode trazer diversão para os jogadores que souberem como utilizá-lo. Confira neste guia rápido - Divulgação

A aposta em escanteios é um mercado menos conhecido mas que pode trazer diversão para os jogadores que souberem como utilizá-lo. Confira neste guia rápidoDivulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 05/05/2024 16:37

Como apostar em escanteios?

Quem sabe como apostar em escanteios sabe que esse tipo de apostas são imprevisíveis e podem variar bastante com fatores externos. No entanto, exatamente por essas razões, é um mercado atrativo. Por ter tantas variáveis, muitos dizem que traz um ar de diversão ainda maior durante as partidas.

Nessa matéria você vai poder conferir de maneira simples o que é e como aplicar a aposta em escanteios no seu próximo boletim de apostas. Preparado(a)?

O que é um canto no futebol?

Escanteio ou canto é a linha de fundo de um campo de futebol, mesma linha em que fica a trave. Quando a bola ultrapassa essa linha, o jogo é interrompido e um jogador do time rival àquele que tirou a bola de campo precisa devolvê-la.

Exemplo: um membro do time A chuta a bola e ela ultrapassa a linha de fundo. Nesse momento, o jogo é interrompido e um jogador do time B precisa devolver a bola para jogo. Ele poderá lançar ou chutar ela a partir do canto mais próximo do local em que ela saiu de campo.

Então, como apostar em escanteios?

Apostas em escanteios são aquelas que consideram o número de escanteios em uma partida de futebol.

Elas contêm um mercado com muito mais variáveis em relação aos outros. Por exemplo, você pode apostar em quantos escanteios o Manchester City deve bater em um confronto da Premier League. Uma informação importante é que um escanteio apenas conta para as apostas se ele for considerado válido.

Inclusive, ao apostar em escanteios, você pode também fazer o uso dos handicaps escanteios para formar uma aposta mais completa e equilibrar um determinado jogo.

Por não ser muito utilizado pelos usuários, esse mercado acaba ficando no uso de quem tem o olhar mais crítico durante a partida de futebol.

Afinal, é um evento que normalmente acontece conforme as posições que o zagueiro ocupa, além de outras variáveis de jogo. Caso um recuo seja realizado de uma forma diferente da habitual do jogador, pode assim variar a forma como será o escanteio.

No entanto, esse cenário está mudando. Os jogadores que aprendem a utilizar esse recurso como mais vencedor acabam deixando de lado o resultado do jogo em si, transformando a aposta em algo maior e mais desafiador.

Principais dicas para apostar em escanteios

Primeiramente é necessário escolher uma partida. Deve-se, também, avaliar os jogadores em campo, qual time irá jogar e se há alguma desvantagem entre as equipes. Tudo isso é importante, pois, dependendo das estratégias de cada time, o número de escanteios pode variar bastante.

Confira dois exemplos simplificados:

- Apostar em mais de 9,5 escanteios: para você ganhar a aposta, o time selecionado precisa ter feito nove escanteios e meio ou mais. Nos sites, essa opção pode ser chamada pelo termo inglês “over”.

- Apostar em menos de 9,5 escanteios: você ganha a aposta se o time não ultrapassar a quantidade de nove e meio escanteios. Nos portais de apostas, essa opção pode ser chamada pelo termo inglês “under”.

Bem fácil, não é mesmo?

Tipos de apostas de canto

Há uma variedade grande desse mercado nas casas de apostas atualmente. É um mercado em ascensão, já que muitos jogadores estão percebendo que essa é a opção que pode, sim, ser mais vantajosa e divertida.

Para isso, basta escolher a casa que faz o uso desse recurso para começar a apostar.

Para definir melhor em qual mercado apostar, nada melhor que conhecer e entender qual você avalia pertinente. Confira:

- Apostas em escanteio de + ou - ou igual: consiste no apostador definir quantas vezes a bola irá ultrapassar a linha, se devem ser mais vezes que o time B, menos vezes, ou o número exato.

- Apostas em escanteios + handicap asiático: handicap serve como uma maneira de equilibrar o jogo entre times. O escanteio, pode favorecer um time mais fraco, por exemplo.

- Apostas em escanteio de 1 x 2: Qual é o time que terá mais escanteios? Nesse caso, você aposta no time A ou B.

As opções e tipos podem variar conforme a casa escolhida, portanto esteja de olho nesse quesito.

Uma estratégia eficaz é somar a quantidade de escanteios que tem em diversas partidas para jogos semelhantes, para assim fazer a primeira aposta e entender quantas mais ou menos ocorrem.

Ao apostar em escanteios, uma possibilidade que o jogador pode ter é definir a própria estratégia que pode favorecer, para isso, é necessário treinar o olhar crítico nos jogos a partir de já.

Onde apostar em escanteios?

Para finalizar, o mercado de escanteios pode ser muito proveitoso para quem quer começar a se divertir com apostas. Afinal, além de muitas dicas, ele também tem cotações altas nas casas de apostas atualmente.

Alguns exemplos que permitem apostar em escanteios são Betano, Bet365, Betfair e Blaze.