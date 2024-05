Confira como funciona o handicap asiático e também algumas dicas e estratégias que podem ajudar na hora de montar a sua aposta. Conheça o mercado hoje. - Divulgação

O que é o Handicap Asiático?

Em todos os esportes, de tempos em tempos, há partidas em que é visível a vantagem de um time perante o outro. Para solucionar essa questão no mundo das apostas, foi criado o handicap.

O handicap asiático é uma forma de dar ou tirar a desvantagem para uma das equipes de um determinado jogo. Dessa forma, a aposta se torna mais equilibrada e a diversão é garantida. No entanto, diferentemente de outros tipos de handicap, este possui alternativas que não permitem empates.

Além do futebol, o handicap asiático pode ser aplicado a uma série de outros esportes, incluindo: basquete, vôlei, tênis. Em todos esses, é aplicado pela casa de aposta com o mesmo objetivo de nivelar as chances que cada time possui.

Continue lendo para saber mais sobre como funciona o handicap asiático e como ele se diferencia do handicap europeu.

Como funciona o handicap asiático?

Conforme explicado acima, o handicap asiático busca diminuir a diferença entre os dois times em questão na aposta. Há dois formatos em que isso pode ser feito: uma é com o handicap positivo e outra é com o handicap negativo.

Com o handicap positivo, uma equipe que não é a favorita para vencer aquele duelo adquire uma vantagem. Nesse formato, a casa de apostas pode, por exemplo, deixar a equipe com um gol de vantagem desde o início da aposta. Já no caso do handicap negativo, o contrário é feito e a casa de apostas pode estabelecer uma desvantagem para o melhor time.

Os valores do handicap asiático são escolhidos diretamente pelas casas de apostas e ficam disponíveis para o jogador durante o momento de realizar a aposta. Por isso, além de escolher seu time favorito para a vitória, é muito importante se atentar ao valor do handicap atribuído a cada time da partida.

Exemplo de Handicap positivo

Em uma partida entre o Cruzeiro e o América-MG, o América pode iniciar com um handicap positivo de +1,5 gol. Isso porque, atualmente, o Cruzeiro é um time mais conhecido e que tem obtido melhores resultados que o adversário.

Neste cenário, se o América-MG fizesse dois ou mais gols, você ganharia a aposta feita. No entanto, se o Cruzeiro vencesse por dois ou mais gols, você perderia a aposta. Note que, por conta do valor ser +1,5 e não +1, é impossível a ocorrência de um empate. Nesse caso, seu dinheiro seria devolvido.

Exemplo de Handicap negativo

Em uma partida entre os times espanhóis Barcelona e Eibar, a vantagem ficaria com o primeiro. Pensando nisso, a casa de apostas pode estabelecer um handicap negativo de 1,5. Sendo assim, o Barcelona iniciaria a partida precisando de dois gols para ter um saldo positivo aos olhos do site de apostas.

Neste cenário, se você tivesse apostado na vitória do Barcelona, para sair com uma aposta vitoriosa, seria necessário que a equipe fizesse mais do que dois gols. Caso acontecesse apenas um, a aposta seria perdida.

Exemplo de handicap zero

Quando está ativo o handicap asiático, existe, também, a possibilidade de apostar em um time 0,0. Ou seja, sem vantagens ou desvantagens — o que conta são apenas os resultados obtidos em jogo.

Neste, com a vitória do time escolhido, você ganha a aposta. Já no caso de empate do time, a aposta é devolvida. Por fim, caso o time seja derrotado, você perde a aposta.

Handicaps inteiros, meios handicaps e quartos de handicaps

Quando falamos do handicap asiático, é importante entender que há três formas em que o número do handicap pode ser estabelecido, podendo ser um número inteiro, meio ou quarto. Abaixo, explicamos cada um usando como exemplo o mercado dos gols.

O handicap inteiro conta com números como +1 e -2, por exemplo. Ou seja: sem casas decimais. Nesse caso, caso você aposte que um time com handicap +2 vá fazer 3 gols e um gol seja feito em campo, você ganha. Caso o time não faça gols, a partida será perdida.

No caso do meio handicap, é possível se deparar com números como +1,5 ou -2,5. Aqui, é fundamental que o time em que se é apostado supere as expectativas. Por exemplo, se o time escolhido tem handicap -1,5, e você aposta que ele irá fazer 1 gol, será necessário que ele faça 2 para atingir o objetivo. Caso o time escolhido faça apenas 1 gol, não será o suficiente.

Por fim, no caso do quarto de handicap, a aposta é dividida em duas partes. Em uma aposta com +1,25 handicap, há uma divisão, pois você aposta simultaneamente nos handicaps +1 e +1,5. Se você apostar que a equipe fará 3 gols e ela fizer 3 em campo, você ganha a aposta completamente. Por outro lado, se fossem feitos apenas 2 gols, você ganharia metade da aposta, já que com o handicap +1 você atingiria a quantidade de gols esperada, mas com o handicap 1,5 não.

Há outros tipos de handicap, além do asiático?

Há sim, diversos tipos de handicap que podem ser empregados pela casa de apostas a fim de melhorar a experiência de jogo. Um deles é o europeu, alternativa mais comum nas casas de apostas disponíveis para os brasileiros.

O handicap europeu é uma alternativa que não lida com números “quebrados”, como 0,5, e também sempre admite a possibilidade de um empate. Dessa forma, torna-se possível apostar em ambos times se tornando vencedores.

Por outro lado, como mencionamos acima, apostando com o auxílio do meio ou quarto de handicap asiáticos, não há nenhuma possibilidade de empate. Se o jogo escolhido empatar, você recebe o dinheiro de volta, sem prejuízos. E é também comum encontrar no handicap asiático a opção de números como +2,5 e -1,5.

Assim como na alternativa asiática, o Handicap Europeu pode ser utilizado em outros jogos além do futebol.

O melhor handicap e dicas para apostadores

O melhor handicap depende apenas da sua estratégia como apostador.

O meio handicap asiático é vantajoso para muitos por evitar a perda em uma aposta em que se há grandes chances de empate. Adicionalmente, o quarto de handicap também é útil para evitar grandes perdas, visto que ainda é possível ganhar metade da aposta. Por outro lado, se você quiser apostar no empate, o handicap europeu ou o handicap asiático inteiro serão aliados mais adequados.

Antes de iniciar a aposta, escolha um mercado do seu interesse, como o de gols ou o de apostas escanteios. Independentemente do handicap, recomendamos sempre avaliar as equipes que irão duelar, especialmente os aspectos que afetam os resultados no mercado escolhido.

Avalie os jogos passados, o estádio, e, principalmente, quem será o mandante. Em muitos casos, o time que joga em casa tende a ter uma certa vantagem por estar em casa, em um ambiente conhecido e acompanhado por uma quantidade maior de torcedores.