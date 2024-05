Saiba mais sobre esse mercado, o que essa quantidade significa e confira dicas para se divertir apostando. - Divulgação

Saiba mais sobre esse mercado, o que essa quantidade significa e confira dicas para se divertir apostando.Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 05/05/2024 16:49

Já entrou em um site de apostas esportivas, como Betfair, Blaze, Betano ou Bet 365,e se perguntou “mais de 2,5 gols, o que significa?”. Pois bem, é possível encontrar diversos tipos de mercados para apostar online. Com eles, é possível personalizar ainda mais a sua diversão e dar seu palpite em muito mais elementos além de quem será o time vencedor.

Muitos deles podem não soar familiares por parecerem difíceis ou complicados demais à primeira vista. Porém, com a matéria a seguir, esse conceito será desvendado com uma simples explicação. Confira:

Mais de 2,5 gols: o que significa?

Você sabia que existe uma aposta de “meio-gol”? Bom, a aposta em 2,5 gols é mais simples do que parece. Para entender melhor, é preciso saber que existem diversas formas de apostar em esportes como futebol. Uma delas é apostar quantos gols uma partida deve ter.

O “0,5” foi criado para arredondar um valor fictício para a aposta não resultar em um empate.

Por exemplo, com um mercado mais baixo, ao apostar em mais de 0,5 gols, o apostador leva a vitória caso o placar do seu time escolhido seja de um ou mais gols. Por outro lado, ele perde o valor apostado caso o placar não tenha gol algum.

O mesmo vale para qualquer valor que se inicie com “mais de”, como mais de 1.5 gol e mais de 3.5 gols, por exemplo.

Apostar em menos de 2,5 gols

O mercado de menos de 2,5 gols é parecido com o que mencionamos anteriormente, mas a intenção, nesse caso, é apostar que a partida não terá mais do que essa quantidade de gols.

Para o apostador ganhar algum valor com essa aposta, é necessário que o placar seja de 2 gols no máximo. Caso contrário, ele irá perder. Sendo assim, os gols marcados devem ser menores que a aposta selecionada.

Recapitulando: o que significa apostar em mais de 2,5 gols?

Em resumo, quem aposta em “mais 2,5 gols” se torna vencedor quando o placar passa a ser maior ou igual que 3 gols, por exemplo: 2 x 1, 1 x 2, 3 x 0, 0 x 3, 2 x 2.

Os resultados para apostas de “menos de 2,5 gols” necessitam ser de no máximo dois gols, por exemplo: 0 x 0, 1 x 0, 0 x 1, 1 x 1, 2 x 0 e 0 x 2.

Para o apostador garantir os melhores resultados nesse mercado, ele precisa estar atento aos times que vão entrar em campo. Isso porque, com base nos jogadores envolvidos, é possível prever resultados graças a feitos anteriores e estabelecer algumas estratégias.

Para o apostador levar uma vitória no mercado de mais de 2,5 gols, ele poderá investir em um duelo no qual as equipes não estejam equilibradas. Por exemplo, um time grande que tende a vencer com facilidade contra um time conhecido por ser menor e perder mais partidas.

Assim como em qualquer modalidade de aposta, para levar a vitória no mercado de menos de 2,5 gols, o apostador novamente deverá consultar o histórico dos times envolvidos. A partir do histórico, será possível traçar uma estratégia mais sólida e ampliar a diversão.