Os jogos de cassino evoluíram muito e uma das alternativas mais divertidas disponíveis hoje é o jogo Spaceman. Saiba mais sobre ele e saiba onde ganhar bônus.Divulgação

Publicado 05/05/2024 17:10

Spaceman: Onde jogar e ganhar o melhor bônus

O Spaceman, popularmente conhecido como “jogo do astronauta”, é um dos jogos de cassino de maior sucesso no mundo inteiro. Ele conta com um carismático astronauta como protagonista, que vai desbravar o espaço com muita coragem. O elemento de tensão que move o jogo fica por conta dos multiplicadores, capazes de aumentar os ganhos do jogador exponencialmente.

Trata-se de um crash game desenvolvido pela Pragmatic Play que se diferencia pelo teor de aventura e emoção que cativa os jogadores. Os gráficos são ricos e o jogo tem vários recursos que o tornam impossível de se resistir.

Neste artigo, explicaremos onde jogar Spaceman com os melhores bônus e apresentaremos algumas dicas imperdíveis para aumentar suas chances de vencer.

Como jogar Spaceman

Spaceman está disponível em diversas plataformas de cassino online, então o primeiro passo seria achar uma plataforma de confiança e que ofereça um bônus interessante – isso te permitirá testar o jogo sem usar o seu dinheiro. A Betfair, empresa de apostas e cassino online que já analisamos, oferece o jogo. Confira o passo-a-passo para entrar nessa aventura espacial:

1. Abra a sua conta na Betfair

Não tem mistério: basta acessar a página da Betfair e registrar-se clicando em “abrir conta” no canto superior direito. Não tem mistério: basta acessar a página da Betfair e registrar-se clicando em “abrir conta” no canto superior direito. Usando esse link e o código CASAVT, você receberá um bônus exclusivo no seu primeiro depósito de 300% até R$ 1.200,00

É um processo muito simples. Você precisará preencher os dados solicitados, criar uma senha, escolher entre apostar em real ou dólar e selecionar um limite de depósito (ou simplesmente escolher apostar sem limite diário). É nesse momento que você deverá também escolher um dos bônus disponíveis na plataforma.

2. Faça o login na conta

Em seguida, será necessário efetuar o login com seu nome de usuário/e-mail e a senha cadastrada na etapa anterior.

3. Realize um depósito

Para a experiência de jogo ficar ainda mais emocionante, Spaceman é jogado apostando dinheiro de verdade. Para isso, é preciso fazer um depósito na plataforma com o valor que você deseja apostar. Note que, para aproveitar os bônus, normalmente existe um valor mínimo para depósito. Leve isso em conta na hora de decidir quanto vai investir.

4. Acesse a área de cassino online

Em seguida, acesse a área de cassino online do site da Betfair e faça uma busca pelo jogo do Spaceman. Como ele é um dos mais jogados, provavelmente estará em destaque e é só clicar!

5. Comece a apostar

Prontinho! Agora basta você definir quanto deseja apostar e aproveitar o seu bônus para começar a jogar Spaceman. E se quiser usar o seu bônus em outros jogos de crash, os famosos Aviator – o jogo do aviãozinho - e o JetX também estão disponíveis na Betfair.

Como funciona o Spaceman?

O mais legal do Spaceman é que ninguém precisa ser expert em jogos de cassino para aproveitar. Afinal, o jogo conta com regras fáceis e uma dinâmica bastante simples. Basta acompanhar a trajetória do astronauta: quanto mais alto ele sobe, maior é o multiplicador sobre o valor da aposta inicial.

A ideia é que o jogador faça o cash out (ou seja, resgatara aposta) na hora certa, quando o gráfico mostrar o maior multiplicador possível antes de o astronauta descer, o que representa o final da rodada. Confira a seguir como funciona isso:

O gráfico do Spaceman e os multiplicadores

Para aumentar suas chances de ganhar no Spaceman, é essencial ficar de olho no gráfico, posicionado no canto inferior, e nos multiplicadores de apostas, que aparecem na tela principal do jogo. Esses multiplicadores indicam em quanto o valor da aposta inicial será multiplicado. Caso seja 1x ou menos, as apostas da rodada serão perdidas.

Acompanhar o gráfico é necessário pois permite analisar os multiplicadores obtidos nas rodadas anteriores.

Apostas manuais e automáticas

Outra característica do Spaceman é que o jogador pode escolher entre apostas manuais e automáticas, de acordo com a sua preferência.

Confira as mecânicas do jogo e as opções de apostas disponíveis:

Confirmar aposta É neste botão que você faz a confirmação do valor da aposta antes da rodada seguinte. 2x Esse botão é usado para duplicar o valor da aposta rapidamente antes da rodada. Autojogo Esse botão permite configurar vários recursos para jogar de maneira automática, como o saldo em que cada rodada deve ser encerrada e o número de rodadas. Ad montante Essa opção permite aumentar as apostas rapidamente, com valores personalizados. Saque automático É possível configurar um valor de multiplicador em que o cash out é realizado automaticamente. 50% de saque automático Nesse caso, o jogador pode retirar 50% do saldo quando um determinado multiplicador for obtido. Saldo É nesse botão que o jogador checa o saldo disponível para apostar no jogo.

Uma característica muito interessante do Spaceman é que, para jogar, você não precisa baixar nenhum programa ou aplicativo em seu computador ou celular. É possível jogar online pelo navegador na própria plataforma de jogos, sem complicação.

Dicas para jogar Spaceman

Confira uma lista de dicas para você viver a melhor experiência no jogo do astronauta:

Treine com a versão de demonstração do jogo

Antes de apostar dinheiro de verdade, é importante você testar o jogo sem valer nada. A maioria das plataformas de cassino oferece uma versão de demonstração que você pode usar para treinar antes de partir para as apostas.

Faça uma boa gestão de banca

Uma boa gestão de banca é essencial para minimizar as perdas e evitar grandes prejuízos financeiros. Tenha um orçamento disponível para o jogo e respeite esse limite. Além disso, estabeleça um tempo máximo para jogar Spaceman e saiba a hora de parar de apostar.

Cuidado com dicas mirabolantes

É muito comum que usuários no chat e influenciadores deem dicas e macetes mirabolantes para saber o melhor momento de fazer o cash out. Tome cuidado porque, no jogo, não há milagres: os números são gerados aleatoriamente e não há possibilidade de “prever” o resultado. É essa imprevisibilidade que torna tudo mais interessante, aliás.

Utilize os bônus das plataformas de cassino

As plataformas de cassino, como a Betfair, costumam disponibilizar ofertas e bônus especiais para os jogadores. Você pode usá-los para aumentar o seu tempo de jogo e, assim, ter mais chances de ganhar.