Publicado 05/05/2024 17:17

Cassinos que Pagam via Pix: As Melhores Opções de 2024

Em 2024, apesar de não ser o caso de todos, há muitos cassinos que pagam via Pix. Dados mais recentes oferecidos pelo Banco Central mostram que há pelo menos 155,8 milhões de usuários desse método de pagamento instantâneo. Sendo assim, nada mais natural para os cassinos que operam no Brasil do que disponibilizar o Pix para seus clientes locais.

Por aqui, você vai descobrir cassinos que pagam via Pix, além de conferir dicas de como escolher a melhor opção. Inclusive, a nossa principal indicação conta com bônus de até 1.200 reais para novos jogadores. Confira:

Qual é o melhor cassino que aceita Pix?

Atualmente, o melhor dos cassinos que pagam com Pix é a Betfair.

Além do bônus oferecido pela plataforma ser acima dos demais cassinos online, a Betfair é uma empresa que existe desde 1999. Tantos anos de presença no mercado mostram a solidez e comprometimento da marca em relação a seus clientes. Isso também transparece no site brasileiro, que é bastante fácil de navegar.

Adicionalmente, a Betfair conta com uma série de licenças em diferentes países. Desde 2018, é licenciada e regulamentada pela autoridade de jogos de Malta, a chamada Malta Gaming Authority. O número desta e outras licenças estão disponíveis no rodapé do site, conferindo transparência e seriedade.

No site da Betfair, você encontrará os principais jogos de cassino do mercado, como Spaceman, Aviator e Roleta Online. Além disso, pode desfrutar de jogos autorais como as Betfair Mines e o Penalty Champion.

Caso ainda não tenha utilizado a plataforma, aproveite a oportunidade para desfrutar do bônus hoje mesmo.

Como aproveitar o bônus da Betfair?

1.Abra sua conta e informe o código promocional CASCGM. Depois aceite a oferta na página de promoções da Betfair Cassino.

2.Faça o seu primeiro depósito no valor de, no mínimo, 15 reais. O valor do seu bônus será de 300% do seu depósito, podendo chegar a até 1.200 reais.

3.Desfrute do seu bônus ao se divertir nos seus jogos favoritos.

Note que termos e condições se aplicam e esse bônus não é válido para antigos usuários.

Como depositar com Pix na Betfair?

Assim como ao fazer compras com Pix online, depositar com esse método na Betfair é muito fácil.

Após realizar seu cadastro na Betfair, você será redirecionado para a página de depósito de fundos. Chegando nela, basta escolher o método preferido, determinar o valor e concluir o pagamento.

Ao pagar com Pix lembre-se de que o código gerado expira após algum tempo. Sendo assim, atente-se ao prazo de pagamento informado e realize a transação o quanto antes para não precisar iniciar o processo novamente.

Ao terminar de se divertir, como a Betfair é um dos cassinos que pagam via Pix, também é possível retirar seus ganhos se eles tiverem atingido um valor mínimo.

Vantagens e desvantagens de pagar com Pix

Apesar do Pix ser um método de pagamento muito prático, há algumas desvantagens de optar por esse método de pagamento. A lista inclui:

- Nem todos os sites de cassino e betting aceitam Pix;

- Uma vez que o dinheiro é transferido, não é possível pedir ajuda do banco para estornar. Por isso, é fundamental escolher muito bem o cassino em que você irá confiar seu dinheiro.

- É necessário aguardar a abertura do aplicativo do banco para completar o pagamento, o que em alguns casos, pode levar alguns minutos.

Por outro lado, há vantagens como:

- Praticidade, visto que não é necessário ter um cartão em mãos para realizar pagamentos.

- Não há taxas como aquelas que cartões de crédito possuem, como o IOF.

- Pagamentos via Pix são monitorados pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central do Brasil.

- Pagamentos com Pix são instantâneos e, graças a isso, você poderá iniciar sua diversão mais cedo.

Como escolher um cassino que aceita Pix?

Escolher um bom cassino, em qualquer cenário, pede alguns cuidados como:

1.Pesquisar sobre o cassino na internet para ver a opinião de jogadores mais experientes;

2.Conferir se o cassino online escolhido é licenciado. Geralmente, as marcas mais confiáveis já disponibilizam seus números de licença diretamente no final do site, em uma região chamada footer.

3.Escolher uma opção com bônus, assim é possível tirar o máximo de proveito da plataforma.

4.Observar se o cassino escolhido tem comprometimento com a segurança e o bem-estar do jogador. Bons indicativos disso são a presença de uma política de privacidade consistente e a existência de programas de jogo responsável.

Cuidados como esses te ajudarão a ter a melhor experiência em qualquer cassino online, não apenas naqueles cassinos que pagam via Pix.