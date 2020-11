Neymar brinca com Richarlison sobre punição em plataforma de jogos online Reprodução/Twitter

Por MH

Publicado 10/11/2020 18:15

Depois de levar uma suspensão no mundo virtual, onde vinha fazendo streams em seu canal na Twitch, o atacante Neymar o motivo da punição: ele vazou sem querer o número de telefone do atacante Richarlison, do Everton, da Inglaterra, e seu companheiro com a Seleção. O craque do Paris Saint-Germain, da França, deu uma zoada no Pombo nesta terça-feira.

"Aí, rapaziada, fui banido da Twitch por, acho que, se não me engano, por sete dias… por causa do Pombo", brincou Neymar em vídeo no Instagram dentro da concentração do Brasil.



"Por causa do Pombo... vai se f*…", retrucou Richarlison, arrancando risadas dos jogadores.