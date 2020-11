Sergio Ramos Reprodução/Instagram

Por MH

Ídolo do Real Madrid, da Espanha, o zagueiro Sergio Ramos ficará livre para assinar um pré-contrato com outros clubes em breve. Ciente disso, o Paris Saint-Germain, da França, já demonstrou interesse no jogador. De acordo com o programa de TV 'El Chiringuito de Jugones', do canal 'Mega', o time de Paris não irá poupar custos.



Segundo o jornalista José Alvárez, o PSG considera que Ramos seria uma peça importante para o futuro do clube. A equipe francesa não poupará esforços e irá oferecer um ''cheque em branco" para o zagueiro. Desta forma, o espanhol ficaria livre para pedir o tempo de contrato e o salário que desejar no PSG.

Logo em seguida, ainda durante o mesmo programa, o comentarista Cristóbal Soria afirmou que "há 80% de chances de Sergio Ramos deixar o Real Madrid". Soria já trabalhou com Sergio Ramos quando era dirigente do Sevilla e tem uma boa relação com o zagueiro.