Liverpool's Egyptian forward Mohamed Salah (L) AFP

Por MH

Publicado 13/11/2020 17:10 | Atualizado 13/11/2020 17:19

Mohamed Salah, atacante do Liverpool, da Inglaterra, testou positivo para o novo coronavírus enquanto estava concentrado com a seleção do Egito. A informação foi publicada na rede social da federação. O jogador estava concentrado para o compromisso contra a seleção de Togo, neste sábado, pelas Eliminatórias da Copa africana das nações. Segundo a nota oficial, Salah está assintomático e foi isolado do resto da equipe.



O Liverpool também não deve poder contar com o atacante no próximo jogo válido pelo Campeonato Inglês, que será no dia 21 de novembro contra o Leicester.