A Cabofriense tirou onda na Série D do Brasileirão Bruninho Volatão/Divulgação/Cabofriense

Por MH

Publicado 13/11/2020 18:00

A Cabofriense confirmou a sua superioridade e não teve pena do Nacional, do Paraná, na tarde desta sexta-feira, pela 12ª rodada do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. Vitória maiúscula por 7 a 0 e classificação para a próxima fase assegurada por antecipação. Os gols foram marcados por Coutinho (três), Pedrinho (três) e Sillas. Com time alternativo e atenções voltadas para a luta contra o rebaixamento no estadual, o Nacional não esboçou reação.



Além da goleada, o triunfo da Ferroviária sobre o Cascavel (2 a 0) ajudou a classificação da equipe da Região dos Lagos.