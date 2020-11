Cristiano Ronaldo ao lado do velocista Usain Bolt John Peters/Manchester United

Colecionador de recordes e de medalhas olímpicas, o ex-velocista Usain Bolt afirmou que, hoje em dia, perderia uma corrida para o craque Cristiano Ronaldo, da Juventus, da Itália. Em entrevista concedida ao jornal espanhol Marca, o jamaicano não poupou elogios ao atacante português, colocando-o na condição de superatleta.



"O Cristiano venceria com toda a segurança. Por que continua ativo. Para mim trabalha muito todos os dias. E para mim ele é um superatleta. Ele está sempre no topo do seu esporte. Ele trabalha muito e está sempre focado. Acho que agora ele seria mais rápido do que eu", apontou.

Bolt conquistou oito medalhas de ouro no atletismo dos Jogos Olímpicos e se aposentou em 2017, aos 30 anos. Em seguida, em 2018, tentou a sorte no futebol, chegando a treinar no Borussia Dortmund, da Alemanha, e a atuar profissionalmente no futebol australiano. Ele, no entanto, lamentou não ter continuado na Europa.

"Pessoalmente, acho que se eu tivesse ficado na Europa, teria conseguido e teria sido melhor. Meu pensamento ao ir para a Austrália era ficar longe da mídia, longe de todos. Ia me ajudar a ficar longe da mídia, com menos pressão. Mas não funcionou do jeito que eu pensava. Acho que se eu tivesse ficado na Europa, teria tido muito mais ajuda. Teria durado mais tempo e teria tido mais sucesso", completou.