Após largar o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico argentino Eduardo Coudet foi apresentado oficialmente nesta terça-feira pelo Celta de Vigo, da Espanha. O novo comandante irá estrear no próximo sábado, no compromisso diante do Sevilla, pela 10ª rodada da competição nacional. Coudet foi jogador do Celta na temporada 2002/2003, época em que a equipe era conhecida como 'Eurocelta',

"Acho que é um belo desafio, o passado no futebol não conta. Se aceitei o convite para trabalhar no RC Celta é porque acho que há material para fazer as coisas correrem bem", disse.

Em seu novo desafio, Coudet terá a difícil missão de tirar o clube da parte baixa da tabela no Espanhol. Sem vencer há sete rodadas, com quatro derrotas e três empates, os célticos ocupam a 17ª colocação, com um ponto a mais que Levante UD, Real Valladolid e SD Huesca, as três equipes dentro da zona de rebaixamento.

