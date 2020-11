Sergio Ramos marcou o gol da vitória AFP

Por MH

Publicado 18/11/2020 16:25

Ao que tudo indicia, o zagueiro Sergio Ramos deve mesmo trocar o futebol espanhol pelo francês. Segundo informações do jornal AS, o Real Madrid até já definiu um nome para substituir o atual capitão: Alaba, do Bayern de Munique, da Alemanha. O vínculo do defensor com o clube merengue termina em junho. Ou seja, em janeiro de 2021 ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Rumores apontam que o destino do xerifão é o Paris Saint-Germain, da França, que promete não não medir esforços financeiros para contar com o reforço. A ideia do PSG, claro, é formar uma equipe com ainda mais força para tentar vencer uma edição de Liga dos Campeões.