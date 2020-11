O italiano Balotelli ainda não sabe qual clube irá jogar em 2021 Reprodução

Por MH

Promessa de campanha do candidato Leven Siano à presidência do Vasco, o atacante Balotelli pode passar bem longe do futebol brasileiro em 2021. Sem clube desde que deixou o Brescia, da Itália, o jogador está na mira do Barnsley, da segunda divisão inglesa. Aos 30 anos, a ex-estrela da Azzurra, acumula passagens sem sucesso por equipes de pouca expressão.

De acordo com informações do site Sky Sports, os dirigentes do Barnsley, que ocupa a 16ª colocação da divisão de acesso inglesa, já iniciaram as conversas com os representantes do atleta.

A contratação de Balotelli foi uma das estratégias usadas pelo advogado Leven Siano durante a corrida para vencer a eleição no clube de São Januário. No último dia 7, em votação presencial na sede do clube, Leven foi eleito. No entanto, a Justiça anulou o pleito, remarcando-o para o último dia 14, no Calabouço, via votação online. Dessa vez, Jorge Salgado saiu vencedor. A própria Justiça ainda vai definir quem de fato é o novo mandatário.