Ibra marcou duas vezes AFP

Por MH

O atacante sueco Ibrahimovic já é desfalque certo do Milan, da Itália, para o compromisso diante do Lille, da França, pela Liga Europa, na próxima quinta-feira. De acordo com uma fonte do clube rubro-negro, o astro deverá parar por pelo menos dez dias por causa de uma lesão na coxa esquerda.

Ele marcou duas vezes para o Milan sobre o Napoli, na vitória por 3 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. O clube 'rossoneri' lidera a Serie A e o veterano o artilheiro da competição, com dez gols. Ibra deixou o campo faltando 15 minutos para o fim da partida.