Sem papas na lingua, o atacante Ibrahimovic, do Milan, da Itália, ficou 'pistola' ao ver que seu avatar no famoso jogo 'Fifa 21', da EA Sports. Nesta segunda-feira, o sueco denunciou o "Uso indevido" da sua imagem na franquia, onde aparece com a camisa do Milan, time que tem parceria de exclusividade com a empresa desenvolvedora do jogo.

Em sua conta oficial no Twitter, o craque postou que não pertence à FIFPro, organização representativa a nível mundial para jogadores profissionais de futebol, e que não cedeu o direito à FIFA ou à EA Sports de usar nome e face no jogo.

"Quem deu ao FIFA (EA Sports) a permissão para usar meu nome e face? FIFPro? Eu não estou ciente de ser um membro da FIFPro e, se eu for, me colocaram lá sem meu conhecimento em alguma manobra estranha. E com certeza eu nunca autorizei a FIFA ou FIFPro a fazer dinheiro me usando", disse Ibrahimovic.

"Alguém está lucrando em cima do meu nome e face sem o meu consentimento por todos esses anos. Hora de investigar", avisou o sueco.