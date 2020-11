Tevez, jogador do Boca Juniors Reprodução

Por MH

Publicado 24/11/2020 15:34

O atacante Carlos Tévez, de 36 anos, vai se aposentar assim que terminar a participação do Boca Juniors, da Argentina, na Libertadores da América, onde terá pela frente nas oitavas de final o Internacional como adversário. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo programa ESPN F90.

Depois de uma passagem sem sucesso pelo futebol chinês, Tévez renovou com o Boca em agosto deste ano após uma longa negociação, quando foi levantada até a hipótese do atacante voltar a defender a camisa do Corinthians. O jogador tem uma cláusula em seu atual contrato que permite que ele saia do clube no fim do ano ou então quando o clube sair do torneio continental.