Michael Jordan faturou seu primeiro título na NBA em 1991 Arquivo

Por MH

Você já imaginou ter em sua casa um par de tênis usado pelo astro do basquete norte-americano Michael Jordan? Pois se a resposta for 'sim', pode se preparar para abrir a carteira. Por um lance entre US$ 500 mil e US$ 700 mil (R$ 2,7 e R$ 4 milhões), qualquer um poderá ser o novo dono dor par de tênis que Jordan usou na conquista do seu primeiro título na NBA com o Chicago Bulls.

Todo preto com alguns detalhes em vermelho, o calçado foi autografado pelo camisa 23 após o título de 91 e dado de presente a Sonny Vaccaro, ex-executivo de uma grande marca de materiais esportivos. O tênis também tem um código que mostra as iniciais "P.S." - atestando que tratava-se de um exemplar "amostra do jogador", não produzido comercialmente. US$ 500 mil e US$ 700 mil (R$ 2,7 e R$ 4 milhões)



Além de amigo pessoal do ex-jogador, Vaccaro foi responsável por proporcionar ao craque a possibilidade de assinar seu primeiro contrato de tênis vinculado à sua imagem. Agora o ex-executivo irá leiloar a relíquia. E aí, que tal dar um lance?