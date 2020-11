Amistoso na Argentina termina em confusão Reprodução

Por MH

Apesar de não ser algo comum, desentendimento e bate-boca dentro de campo não espanta ninguém. No entanto, durante um amistoso realizado na Argentina, no último final de semana, os jogadores do Ferro Carril e do Colegiales, protagonizaram cenas patéticas.

Depois de uma dura entrada entre Gabriel Díaz (Ferro) e Martin Lucero, a situação esquentou tanto entre os dois que o jogo se transformou em uma briga generalizada. Díaz, como se fosse um atleta do UFC, aplicou um mata-leão no adversário. Os dois, claro, foram expulsos depois.