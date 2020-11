Messi (E) se despede de Maradona em postagem no Instagram Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 25/11/2020 15:40 | Atualizado 25/11/2020 18:00

A morte precoce de Diego Armando Maradona, maior ídolo do futebol argentino de todos os tempos, deixou o mundo do esporte de luto. Via redes sociais, Leonel Messi, considerado por muitos o sucessor de ''El Pibe'', prestou uma bela homenagem ao eterno camisa 10, que faleceu nesta quarta-feira, aos 60 anos, por insuficiência cardiorrespiratória.



"Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Nos deixa, mas não se vai, porque Diego é eterno. Fico com todos os momentos lindos vivivos com ele e queria aproveitar para enviar meus pêsames para a família e amigos", escreveu o craque do Barcelona, da Espanha.



Além de Messi, Neymar, que sempre foi muito elogiado por Maradona, fez questão de prestar condolências ao ex-jogador. "Sempre estarás em nossas memórias, você deixou o seu legado. O futebol te agradece. Descanse em paz, lenda", disse o brasileiro do Paris Saint-Germain, da França.



Considerada a maior jogadora de futebol de todos os tempos, com seis títulos de melhor do mundo, Marta também foi às redes sociais relembrar alguns momentos ao lado de Maradona. "Arrasada, triste, chocada...Perdemos um dos Deuses da Bola, uma Lenda histórica, e de âmbito mundial, que inspirou a todos nós, profissionais da bola, com sua magia e amor único na forma/maneira como ele tratava a bola!!! Gratidão por ter a honra de ter conhecido vc: meu rei hermano".

O português Cristiano Ronaldo, astro da Juventus, da Itália, foi outro craque da atualidade que deixou uma mensagem de carinho ao eterno ídolo. "Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido"