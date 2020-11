O volante Ramires não é mais jogador do Palmeiras Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação

Por MH

Chegou ao fim a passagem do volante Ramires pelo Palmeiras. No início da noite desta sexta-feira, o clube paulista anunciou o desligamento do jogador de maneira amigável. Ele ainda tinha dois anos e meio de vínculo. Ramires foi titular na partida contra o Delfín, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, e, inclusive, recebeu elogios do técnico Abel Ferreira.

Ramires deixa o Palmeiras depois de 45 jogos e apenas um gol. Desde que chegou ao clube, no ano passado, ele jamais conseguiu repetir as atuações que teve no Chelsea, da Inglaterra. Passou a ser muito cobrado pelos torcedores e até multado pela diretoria depois de aparecer em uma casa noturna durante a pandemia da Covid-19.