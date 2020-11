Cassiano Cavalcanti/Treze/Divulgação Cassiano Cavalcanti/Treze/Divulgação

Depois de anunciar a sua aposentadoria em março deste ano, o meia-atacante Marcelinho Paraíba, de 45 anos, voltou a atrás. O jogador decidiu voltar aos gramados para tentar ajudar ao Treze-PB a escapar da degola na Série C do Campeonato Brasileiro. Desde então, o veterano vinha trabalhando como auxiliar fixo do clube de Campina Grande.

Ao longo da semana, em sigilo total, Marcelinho Paraíba voltou a treinar com a equipe para se adaptar o mais rápido possível depois de mais de oito meses de inatividade. Na última sexta-feira, o nome de Marcelinho apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como jogador. E então a informação se tornou pública.

O Treze é o penúltimo colocado do Grupo A da Série C, dentro do Z-2. O Imperatriz, com apenas um ponto, já caiu. Resta, então, conhecer o segundo rebaixado. E faltam apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos. No momento, o Treze de Marcelinho tem 17 pontos e briga principalmente com Botafogo-PB (19), Ferroviário (19) e Jacuipense (21), que ainda estão ao seu alcance, para evitar a queda. O Manaus, com 23 pontos, tem poucas chances de cair.