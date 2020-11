O belga Hazard enfrenta uma série de problemas físicos no Real Madrid Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 30/11/2020

O atacante Hazard, astro da seleção belga, só deve retornar aos campos em 2021. O jogador sofreu mais uma lesão muscular, na derrota do Real Madrid para o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, em jogo realizado no último sábado. Essa é o oitavo problema físico do atleta desde que desembarcou no Santiago Bernabéu, há um ano e meio.

Ao jornal Het Laatste Nieuws, a médica da seleção da Bélgica, Kris van Crombrugge, chamou a atenção para a grande pressão que o jogador carrega em um dos clubes mais poderosos e ricos do futebol mundial.

"No Real, há grandes expectativas, e Eden trata isso de maneira espontânea, mas cada pessoa está sujeita a um certo estresse. Esse estresse mental pode se traduzir nos músculos. Acho que a tensão muscular está um pouco mais alta agora, o que torna Hazard um jogador mais sujeito a lesões", disse.