Por MH

A Uefa divulgou nesta terça-feira uma lista com 50 atletas que disputam uma vaga na seleção da temporada da entidade. E quatro brasileiros entram forte no páreo: Neymar e Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain, da França, Thiago Silva, do Chelsea, e Alisson, do Liverpool, outro clube inglês.

O domínio, claro, foi do Bayern de Munique, da Alemanha, atual campeão da Liga dos Campeões, que tem dez representantes. A relação de pré-convocados conta com cinco goleiros, 15 defensores, 15 meias e 15 atacantes, de 19 diferentes nacionalidades. A escalação final da seleção será feita pelo público, através do site da Uefa.