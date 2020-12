LeBron James ficará nos Lakers por mais dois anos Divulgação

Por MH

Publicado 02/12/2020 16:30 | Atualizado 02/12/2020 18:29

Principal nome dos Los Angeles Lakers, o ala-pivô LeBron James assinou nesta quarta-feira a ampliação do seu contrato com a franquia californiana por pelo menos até a temporada 2022/2023. O valor do seu mais novo vínculo é de US$ 85 milhões (R$ 445 milhões). O superastro é quatro vezes campeão da NBA, quatro vezes MVP da temporada e quatro vezes MVP das finais.

Com o acordo, LeBron tem caminho pavimentado para jogar pelo menos 20 temporadas até se aposentar. O período de 2021/2022, o último de seus quatro anos, era opcional e o jogador cumpriria todo o contrato se quisesse, podendo virar agente livre em 2021.