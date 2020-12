Kieza marcou um golaço para o Náutico contra o Guarani Caio Falcão/Náutico/Divulgação

Por MH

Autor de um golaço na vitória do Náutico sobre o Guarani (2 a 0, na noite desta última terça-feira, nos Aflitos, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro), o atacante Kieza deixou todo mundo com o queixo caído por causa de sua impressionante arrancada. O jogador do Timbu atingiu a velocidade de 30 km/h, marca comparável a do português Cristiano Ronaldo, da Juventus, da Itália.

Além do fôlego, Kieza ainda demonstrou enorme capacidade de condução da bola para se livrar de três rivais antes de fazer o gol. Ele percorreu 84 metros em dez segundos, com velocidade média de 30,24 km/h.

Publicidade

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o pique mais rápido registrado por CR7 foi de 33,98 Km/h. Para efeito de comparação, o ex-velocista jamaicano Usain Bolt, o homem mais veloz do mundo, chegou a 44 km/h.