Contratado como mais novo reforço do Vila para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

Publicado 02/12/2020 19:08

Contratado como mais novo reforço do Vila para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Maurinho, de 30 anos, recebeu uma chuva de críticas da torcida antes mesmo de estrear. É que o "ânimo" do jogador chamou muito a atenção dos torcedores no post do anúncio oficial por parte do clube.

"Esse aí já chegou cansado", cornetou um internauta, enquanto outro pegou ainda mais pesado: "Mais um jogador que tem dez gols em 20 anos de carreira".

"Nunca tinha jogado aqui em Goiânia, é a primeira vez. Fico surpreso que a torcida receba os jogadores assim. Fico triste, mas estou tranquilo, foto não faz diferença, o que eu faço em campo é o que importa. Mas, fazer o quê, né? Eu acho, com todo respeito, que as pessoas que comentam essas coisas não são torcedoras. Quem torce deve apoiar toda a contratação e criar expectativas boas em cima do jogador, e não denegrir a imagem do jogador. Mas estou tranquilo, vim para cá, é uma grande equipe, vim fazer um grande trabalho e é isso que importa", disse Maurinho, em contato com o site Globoesporte.com.