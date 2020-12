Anthony Davis assinou com os Lakers por cinco temporadas Arquivo

Por MH

Vai ficar de bolso cheio o ala-pivô Athony Davis, campeão com os Los Angeles Lakers na última temporada da NBA. De acordo com informações da ESPN, o jogador deve renovar o vínculo com a franquia por US$ 190 milhões (R$ 957 milhões, aproximadamente). O novo acordo tem tudo para ser firmado ainda nesta quinta-feira.

A renovação do contrato de Davis acontece um dia depois da uma extensão do acordo entre os Lakers e LeBron James por mais dois anos (até 2023/24). O ala-pivô está nos Lakers desde junho de 2019, quando foi anunciada a transação que o tirou do New Orleans Pelicans.