Brazil's Neymar sits on the ground during the 2022 FIFA World Cup South American qualifier football match against Peru at the National Stadium in Lima, on October 13, 2020, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. (Photo by Daniel APUY / POOL / AFP) AFP

Por MH

Publicado 07/12/2020 21:56

Camisa 10 do Paris Saint-Germain, da França, o atacante Neymar ficou fora da equipe do ano escalada pelo site IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Sem a conquista da Liga dos Campeões, vencida pelo Bayern de Munique, da Alemanha, o brasileiro ficou fora do ataque, formado por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski.

A escalação da seleção da temporada ficou assim: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Alexander-Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool) e Alphonso Davies (Bayern de Munique); Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Thiago Alcântara (Bayern de Munique) e De Bruyne (Manchester City); Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Lionel Messi (Barcelona).

ans Dieter Flick, do Bayern de Munique, foi escolhido o melhor treinador da temporada. Didier Deschamps, da França, ganhou como o melhor técnico de seleção.