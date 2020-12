Diego Souza é o artilheiro do Grêmio na temporada Raul Pereira/Divulgação

Por MH

Contratado no início da temporada depois de uma passagem sem muito brilho pelo Botafogo, Diego Souza já começa a pensar no fim de sua carreira. De acordo com o jogador, que está com 35 anos, em 2021 poderá ser o seu último período como atleta profissional. Antes, no entanto, ele pretende realizar um sonho: faturar a Libertadores da América.

"É uma ideia que vem amadurecendo com o tempo na minha cabeça e da minha família, conversamos muito sobre isso. Tinha colocado uma data de quando eu queria parar de jogar. Para que pudesse dar o melhor neste tempo, para que estivesse satisfeito e realmente pudesse parar de uma maneira favorável, que eu olhe para trás e sinta orgulho. Vou me dedicar a minha vida de pai, filho e outras coisas", disse em uma de suas entrevistas recentes.

Vice-campeão em 2007 com o Grêmio, ele retornou ao clube e espera ter uma nova chance de levantar essa taça. O Tricolor Gaúcho terá pela frente nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Santos, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores.