Principal nome do Barcelona, da Espanha, nos últimos anos, o atacante Messi pode atingir uma marca muito importante em sua carreira. Com 642 gols marcados pelo clube catalão, o argentino está a um do número de Pelé pelo Santos: Nesta quarta-feira, às 17h, diante do líder do Real Sociedad, líder do Espanhol, ele tem a chance de escrever mais um capítulo importante da história do futebol.

"Estes números são impressionantes. Não vamos ter um jogador que torne este clube mais eficaz, por isso ele é o número 1", declarou o técnico Ronald Koeman, em entrevista coletiva.

Na temporada, o camisa 10 tem oito partidas, sendo cinco no Espanhol outras três na Liga dos Campeões. Com jogos a menos no Espanhol, o Barça é apenas o oitavo colocado no nacional, a nove pontos do líder Real Sociedad.