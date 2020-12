O belga Hazard enfrenta uma série de problemas físicos no Real Madrid Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 16/12/2020 14:54

Após correr o risco de não entrar mais em campo em 2020 por causa de uma lesão muscular, o atacante belga Hazard retornou aos treinos no Real Madrid. O jogador participou sem restrições do treinamento desta quarta-feira com os atletas que não atuaram contra o Athletic Bilbao — o time merengue venceu por 3 a 1.

Agora, existe a possibilidade de o belga estar à disposição do técnico Zidane para o compromisso diante do Eibar, no próximo domingo, pelo Espanhol. O retorno de Hazard acontece em um momento em que Vinicius Jr tem sido muito criticado por suas atuações ruins no Real.