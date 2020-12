Diego Tardelli está perto de reaparecer no Atlético Mineiro Pedro Souza/Atlético Mineiro/Divulgação

Publicado 20/12/2020 14:42

Após um longo período de inatividade por causa de uma fratura no tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem, o atacante Diego Tardelli, que não atua desde março, pode voltar ao Atlético Mineiro no último compromisso do clube em 2020, no próximo sábado, contra o Coritiba, no Mineirão. Para isso, ele precisará mostrar ao técnico Jorge Sampaoli que está bem fisicamente.

Por motivos óbvios, Tardelli não tem condições de iniciar uma partida ainda, mas vive a expectativa de ao menos ser relacionado para ficar como opção no banco de reservas. Na última quinta-feira, o jogador, que chegou ao Galo como grande contratação para a temporada, fez seu primeiro treino com os companheiros depois da lesão.

Em sua terceira passagem pelo Atlético Mineiro, Tardelli foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil, soma 110 gols e é o 15º na lista de maiores artilheiros do clube.