Por MH

Publicado 20/12/2020 16:18

Um dia depois de chegar aos 643 gols com a camisa do Barcelona — empate em 2 a 2 com o Valencia, pelo Campeonato Espanhol —, o atacante Lionel Messi usou as redes sociais para agradecer a mensagem de Pelé, que o parabenizou por ter igualado a marca do Rei do Futebol em gols marcados por um clube. O craque do clube catalão disse que as palavras do brasileiros "significavam muito".

'Muito obrigado por sua mensagem carinhosa, Pelé. A verdade é que foi lindo vê-lo jogar, e essas palavras significam muito vindas de alguém tão grande como você. Um grande abraço!", disse o camisa 10.

Além de igualar Pelé, Messi chegou aos 714 gols em toda a carreira, se tornando o quinto maior artilheiro da história do futebol.