Por MH

Publicado 28/12/2020 16:52

Goleador do Goiás na atual temporada, com oito gols, o atacante Rafael Moura usou as suas redes sociais e anunciou a renovação do seu contrato. O He-Man fica no Esmeraldino até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, por causa da pandemia do novo coronavírus. Aos 37 anos, o jogador é um dos mais queridos pela torcida alviverde.

O futuro após o Brasileirão é incerto. Com o grande risco de queda para a Série B, a permanência do camisa 9 ficará condicionada à uma redução salarial, uma vez que a Segundona é muito menos lucrativa do que a elite nacional. Até o momento, Rafael e Kaio foram os únicos a se acertarem para continuar no Goiás.