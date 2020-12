Abel Braga Rafael Ribeiro/Vasco

Por MH

Publicado 28/12/2020 17:16

O técnico Abel Braga, que chegou ao Internacional depois da saída de Eduardo Coudet, se acertou com os novos dirigentes eleitos do clube em relação à sua permanência no clube até o final da atual temporada, que será em fevereiro. Com isso, o espanhol Miguel Angel Ramírez assumirá a equipe só no dia 27 de fevereiro.

A manutenção do treinador é vista como importante. Depois de um início turbulento, o grupo conseguiu ter em mente as ideias de Abel e o time se acertou. Prova disso é a série invicta de cinco partidas, com quatro vitórias consecutivas.