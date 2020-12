Mauricio Pochettino será o novo treinador do PSG Reprodução

Por MH

Publicado 28/12/2020 17:37

O argentino Mauricio Pochettino será o novo técnico do Paris Saint-Germain. De acordo com informações do jornal Le Parisien, o comandante chega em janeiro para assumir a vaga do alemão Thomas Tuchel, que sai do clube seis meses antes do término do contrato.

Tuschel deve receber 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) pelo encerramento precoce do vínculo, que iria até o fim da atual temporada. O treinador desperta interesse do Manchester United, da Inglaterra.

Publicidade

O argentino ex-Tottenham, também da Inglaterra, está sem clube desde que foi demitido, em novembro do ano passado, após mais de cinco anos no clube.