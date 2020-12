Borja DIVULGAÇÃO / PALMEIRAS

Por MH

Publicado 28/12/2020 18:54 | Atualizado 28/12/2020 18:58

Em fase final de um empréstimo do Júnior Barranquilla, da Colômbia, o atacante Borja tem chances de ser reintegrado ao grupo do Palmeiras em janeiro. A diretoria alviverde ficou muito desanimada após um novo empréstimo ao clube colombiano esfriar. O futebol chinês sempre é um dos interessados no atacante, mas não voltaram a se manifestar.

Contratado na temporada de 2017, Borja custou aos cofres do Verdão 10,5 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões, na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos. Em agosto de 2019, uma cláusula de contrato obrigou a comprar dos 30% restantes do Atlético Nacional por mais US$ 3 milhões, quase R$ 18 milhões.