O Campeonato Carioca mudou a sua fórmula para 2021 Divulgação/Ferj

Por MH

Publicado 28/12/2020 19:45

Competição muito criticada ao longo dos últimos anos por torcedores e mídia especializada, o Campeonato Carioca mudou a sua fórmula de disputa para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, em uma reunião presencial na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), o presidente Rubens Lopes anunciou as alterações.

Ao todo, o torneio contará com 12 participantes na fase principal. Estão programadas 11 rodadas com todos se enfrentando — sistema de pontos corridos, com os quatro primeiros fazendo semifinais e depois finais —em duas partidas cada, quando será conhecido o campeão de 2021.



O vencedor da tradicional Taça Guanabara será o clube que mais pontos fizer nas 11 rodadas iniciais. Já a Taça Rio vai ser colocada em disputa entre as equipes que ficarem entre o 5º e o 8º lugares. Em relação à etapa preliminar do Cariocão, que começará no dia 16 de janeiro e vai até 25 de fevereiro, seis irão tentar uma vaga na elite do Estadual: Cabofriense, Friburguense, Americano, América, além dos dois classificados no B1, no fim deste ano, o campeão Nova Iguaçu e o vice Sampaio Correa.