Alex Apolinário morreu aos 24 anos Reprodução

Por MH

Publicado 12/01/2021 19:43

O corpo do jogador Alex Apolinário, de 24 anos, começará a ser velado na manhã desta próxima quarta-feira, no pavilhão do Alverca, clube da terceira divisão do futebol português. O brasileiro morreu no último dia 7 de janeiro, vítima de uma parada cardiorrespiratória durante uma partida de sua equipe diante do Almeirim. Ele caiu já sem reações por volta dos 27 minutos do primeiro tempo.

Após o velório, o corpo do jogador segue para o Brasil para o funeral na próxima sexta-feira. A cerimônia será em Luís Antônio, cidade localizada a 56 km de Ribeirão Preto e 276 km de São Paulo, onde Alex nasceu e reside sua família.

Publicidade

No futebol brasileiro, Alex Apolinário teve passagens pelas categorias de base do Botafogo-SP, do Cruzeiro e do Athletico-PR.