Publicado 12/01/2021 22:15

Emprestado pelo Real Madrid, da Espanha, ao Borussia Dortmund, da Alemanha, o apoiador Reinier estuda a possibilidade de mudar de clube. Insatisfeito pelas poucas oportunidades, o jogador, que jamais apresentou um bom futebol na Europa, entende que mudar de clube pode fazer com que seu desempenho melhore.

O Valladolid, outra equipe da Espanha, cujo dono é o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, já teria feito até uma sondagem para saber se o brasileiro tem o interesse de voltar à Liga Espanhola. Ao todo, Reinier soma só 136 minutos em campo pelo Borussia.

Reinier chegou ao Real Madrid em janeiro de 2020, depois do time merengue desembolsar uma fortuna para tirá-lo do Flamengo. Seu contrato com o Real vai até 2026 e ele está emprestado ao clube alemão por duas temporadas.