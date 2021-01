Sergio Kun Agüero Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 13/01/2021 15:28

Ídolo do Manchester City, da Inglaterra, o atacante Agüero pode fazer as suas malas rumo ao Barcelona, da Espanha. Pelo menos é o que diz o jornal The Sun, lembrando que o atual vínculo com os Citizens vai até o final da temporada, em junho. Aos 32 anos, Agüero já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do City.

No entanto, ainda de acordo com a publicação, o Barcelona parece que terá um concorrente de peso nessa corrida pela contratação do argentino. O Paris Saint-Germain, da França, a pedido do técnico Mauricio Pochettino, também tem interesse em Agüero.