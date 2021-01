Gustavo Guioto é o novo reforço do Resende para 2021 Divulgação/Resende

Por MH

Publicado 13/01/2021 16:08

A direção do Resende anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante Gustavo Guioto. Aos 27 anos, o jogador foi revelado pelas divisões de base do Cruzeiro, mas nunca chegou a atuar profissionalmente pela Raposa. O atleta já realizou os exames médicos e se juntou ao elenco, que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia.

De acordo com informações divulgadas pelo site Globoesporte.com, o Resende não quis revelar por quanto tempo o reforço assinou contrato. "Muito importante ter essa estrutura que me deparei no Centro de Treinamento e será fundamental para fazer uma boa pré-temporada e chegar em ótimas condições no Carioca. As expectativas são as melhores possíveis e queremos fazer bonito na competição. E, claro, honrar a camisa do Resende", disse Guioto.

Ao longo da carreira, o volante defendeu clubes como o Tupi-MG, o Cianorte-PR, o Desportivo Brasil-SP e a Portuguesa Santista-SP, equipe que defendeu por último, em 2020.