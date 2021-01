Moussa Dembélé é o novo reforço do Atlético de Madrid Divulgação/Atlético de Madrid

Por MH

Publicado 13/01/2021 18:30

O Atlético de Madrid, da Espanha, anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Moussa Dembélé. Ele chega por empréstimo do Lyon, da França, para ocupar a vaga deixada por Diego Costa, cujo contrato foi rescindido no final de dezembro. O acerto de Dembélé com o Atlético de Madri vai até o final da temporada 2020/21.

"Com a chegada de Dembélé, temos um jogador de futebol jovem, mas experiente, que é forte fisicamente e como finalizador. Sua altura também o torna uma ameaça no alto e sua velocidade permite que ele passe pelos defensores adversários", disse o Atlético de Madrid, em comunicado.