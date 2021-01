O experiente lateral Maicon retornou ao futebol italiano Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 13/01/2021 19:00

Aos 39 anos, o lateral-direito Maicon vivia a expectativa de reestrear nos gramados da Itália. No entanto, ele que já defendeu clubes como a Inter de Milão e a Roma, vai experimentar a sensação de disputar a quarta divisão do futebol do país. A sua estreia pelo modesto ASD Sona aconteceria neste próximo domingo, mas a falta de alguns documentos impediu a sua inscrição.

Sendo assim, o jogador o brasileiro deve ter condições de atuar somente no outro domingo, dia 24, diante da Ponte San Pietro. Maicon, que já disputou duas Copas do Mundo pela Seleção, também levou o seu filho de 15 anos para atuar pela equipe juvenil.